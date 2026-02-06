Эксперт объяснил, какой урон американский клен может нанести лесам России

Внесенный в список инвазивных и чужеродных растений американский клен действительно представляет серьезную угрозу как для экосистемы, так и для инфраструктуры. Он быстро захватывает территории, ломает заборы и фундаменты, засоряет инженерные сети, рассказал 360.ru эколог Анатолий Баташев.

Он пояснил, что речь идет о листопадном дереве из Северной Америки, которое вырастает до 15-25 метров за 4-5 лет. Оно очень живучее, выдерживает морозы, загазованность, бедность почвы, очень быстро разрастается, проникает в экосистему и подавляет все прочие растения.

«Инвазивные виды обычно растут в ограниченном ареале. Если такое растение, в том числе американский клен, случайно попадает в другое место, где нет сдерживающих условий, оно начинает быстро размножаться», — пояснил эколог.

Среди негативных последствий распространения американского клена он выделил такие, как агрессивный захват земли, распространение пыльцы-аллергена, выделение токсических веществ, угнетающих прочие растения. Кроме того, поск ольку растет дерево очень быстро, то древесина может ломаться, что опасно для зданий. Кроме того, клен окисляет выхлопы автомобилей, делая их более ядовитыми, а также проникает в фундаменты, ломает заборы, засоряет коммуникации. Боротьба с ним крайне сложна, предупредил Баташев.

Сравнивая его с борщевиком, эколог пояснил, что вред от этих растений разный. Так, в случае с американским кленом речь идет об отложенной опасности – он не отравляет одномоментно, но постепенно причиняет серьезный вред экосистеме.

По словам специалиста, бороться с ним, как и с любым инвазивным растением, можно комплексным методом – устраняют физически спиливанием, а также применяют гербициды на пни и корни.

Напомним, до этого Рослесхоз внес американский, или ясенелистный, клен в перечень инвазивных и чужеродных растений. Специалисты считают, что клен ясенелистный «способен нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». Пока в перечне опасных для российских лесов растений их всего два – помимо данного клена, это еще и борщевик Сосновского.

Ранее специалист рассказала о вариантах истребления американского клена.