Россиян предостерегли от чтения новостной ленты перед сном

Врач Фролова: чтение новостной ленты на ночь может привести к бессоннице

Чтение новостной ленты перед сном может привести к бессоннице. Особенно это касается тревожных людей, предупредила в беседе с РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Такая привычка вызывает перевозбуждение нервной системы и приводит к бессоннице. Таким образом, первой страдает именно нервная система, а следствием становится расстройство сна», — пояснила специалист.

Она добавила, что современный человек зависим от смартфона, поскольку в нем сосредоточены многие аспекты жизни — от коммуникации до бытовых вопросов. При этом признаком перехода цифровой зависимости в патологическую форму является именно нарушение сна.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого предупреждал, что зависимость от гаджетов сильно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье пользователей. Особенно вредно «залипание» в просмотре коротких видео — это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества.

