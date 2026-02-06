Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как подготовить сад к весне

Консультант Шуракова: готовить огород к весеннему сезону выгодно зимой
К работе на огороде стоит приступать еще зимой, чтобы сэкономить силы и избежать трудностей в садовом сезоне весной. Об этом «Известиям» рассказала консультант по работе с физическими лицами компании «Цикл» Мария Шуракова.

Специалист отметила, что одним из главных этапов подготовки огорода является зачистка участка от сорняков и старых побегов. Необходимо своевременно убрать мусор, чтобы уменьшить риск распространения болезней и численности вредителей, а также упростить предстоящие работы по перекопке и выравниванию грядок. Особое внимание рекомендуется уделить углам, приствольным кругам и дорожкам, поскольку в этих местах чаще всего скапливаются листья.

Консультант посоветовала заниматься планированием грядок и зон посадки в период, пока на земле лежит снег. Следует заранее продумать расположение многолетников и ротацию культур, а также подготовить чертежи и списки необходимых семян. Для избежания ошибок при посеве также важно брать во внимание прошлогодние проблемные места.

По словам эксперта, зимой можно выгодно подготовить материалы для укрытий, в числе которых агроволокно и дуги, а также приобрести средства для отпугивания грызунов.

«Лучше заранее проверить и отремонтировать садовый инвентарь и системы полива, а также вести посевной журнал. Зачистка участка и продуманное планирование грядок зимой сокращают объем работ в начале сезона почти вдвое. Это экономит время и снижает риск болезней и потерь урожая», — заключила специалист.

До этого эксперты говорили, что дрожжевой раствор поможет укрепить корневую систему рассады и повысить иммунитет помидоров для посадки на участке. Для его приготовления нужно смешать 10 граммов сухих дрожжей и 10 литров теплой воды, а затем дать раствору настояться несколько часов. При посадке помидоров в каждую лунку рекомендуется положить свежую крапиву или немного золы, чтобы обогатить почву органикой и минералами.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить урожай.
 
