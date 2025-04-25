Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам раскрыли секреты по выращиванию помидоров

Pravda.Ru: дрожжи помогут укрепить корневую систему помидоров
close
Freepik.com

Дрожжевой раствор поможет укрепить корневую систему рассады и повысить иммунитет помидоров для посадки на дачном участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Для его приготовления нужны 10 г сухих дрожжей и 10 л теплой воды, полученному после смешивания раствору нужно дать настояться несколько часов. При посадке томатов в каждую лунку советуют положить свежую крапиву или немного золы, чтобы обогатить почву органикой и минералами.

«Удаляйте нижние листья, когда растение подрастет, — это улучшает проветривание и снижает риск грибка. <...> Для профилактики посадите рядом с томатами растения-отпугиватели (например, лишайники) — они не только защищают от вредителей, но и выполняют функцию мульчи», — добавили в сообщении.

До этого садоводы говорили, что выбор правильного сорта томатов поможет получить хороший урожай на даче, он должен подходить под климат и условия выращивания. По их словам, стоит также обеспечить растениям регулярный полив и подкормку. Рядом с ними можно высадить растения-компаньоны, например, базилик или бархатцы.

Ранее дачникам рассказали, какие растения лучше посадить в небольшом саду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами