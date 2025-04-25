Дачникам раскрыли секреты по выращиванию помидоров

Дрожжевой раствор поможет укрепить корневую систему рассады и повысить иммунитет помидоров для посадки на дачном участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Для его приготовления нужны 10 г сухих дрожжей и 10 л теплой воды, полученному после смешивания раствору нужно дать настояться несколько часов. При посадке томатов в каждую лунку советуют положить свежую крапиву или немного золы, чтобы обогатить почву органикой и минералами.

«Удаляйте нижние листья, когда растение подрастет, — это улучшает проветривание и снижает риск грибка. <...> Для профилактики посадите рядом с томатами растения-отпугиватели (например, лишайники) — они не только защищают от вредителей, но и выполняют функцию мульчи», — добавили в сообщении.

До этого садоводы говорили, что выбор правильного сорта томатов поможет получить хороший урожай на даче, он должен подходить под климат и условия выращивания. По их словам, стоит также обеспечить растениям регулярный полив и подкормку. Рядом с ними можно высадить растения-компаньоны, например, базилик или бархатцы.

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