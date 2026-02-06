Врач раскрыл риски заражения сифилисом через продукты питания

В России резко выросла заболеваемость сифилисом, в соцсетях распространяются сообщения, что заразиться можно через продукты питания. По мнению врача-дерматовенеролога Павла Ворожейкина, такая вероятность в теории действительно существует. По этой причине всех работников пищевой промышленности на медосмотрах проверяют в том числе на это заболевание, объяснил он в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, заразиться через еду можно, если на продукты попали выделения больного человека. Если в них достаточное количество трепонем, то есть возбудителей болезни, и на продуктах они пробыли не более 12 часов, в течение которых бактерии могут выжить во внешней среде, а во рту человека, который ест, есть дефекты на слизистой, то риски действительно существуют, объяснил врач.

«Но надо понимать, что мы говорим о теории — на практике я таких случаев не знаю», — подчеркнул он.

Ворожейкин напомнил, что в России работников сферы производства, хранения, транспортировки и продажи продуктов строго контролируют. Они регулярно проходят медосмотры, в том числе их проверяют на сифилис, при выявлении инфекции его сразу отстраняют, после чего проверку проходит весь коллектив.

В целом сифилис имеет три пути передачи: контактный, трансплацентарный (ребенку при беременности) и трансфузионный (заражение от донора при переливании крови). Причем контактный также делится на подгруппы – половой, бытовой и профессиональный, в ходе которого инфекцию могут подхватить медики от зараженного материала.

Что касается бытового способа передачи болезни, то речь идет именно о контакте травмированного участка кожи или слизистой с выделениями человека, у которого есть заболевание.

«Женщина, больная сифилисом и имеющая специфические высыпания в области соска, может инфицировать ребенка при грудном вскармливании. Еще пример: бабушка, больная сифилисом, кормит своего внука с ложки, периодически ее облизывая», — пояснил врач.

Что касается пугающих сообщений о риске заразиться через шаурму, то такая вероятность минимальна, а в случае овощей и фруктов достаточно их тщательно мыть, так как трепонема чувствительна к мылу и прочим дезинфицирующим средствам, заключил специалист.

Напомним, согласно статистике Росстата, в России произошел резкий рост заболеваемости сифилисом на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Отмечается, с 2020 года рост заболевания составил 64%. При этом активнее всего сифилис распространялся среди мужчин старше 40 лет.

