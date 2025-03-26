Россиянам рассказали, какие болезни можно подхватить через общую посуду

Обычно в офисах и заведениях общепита работники и посетители пользуются общей посудой и приборами. Однако это может быть опасно, так как возникает угроза заражения серьезными заболеваниями, среди которых туберкулез, сифилис и даже ВИЧ, рассказал исполнительный директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности, член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков. Хотя и нечасто, но такие случаи происходят, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Посуда, бутылки, все, что может входить в контакт с ротовой полостью, со слизистыми оболочками человека, может быть источником заражения. Речь идет об инфекционных заболеваниях, которые передаются как воздушно-капельным путем, так и фекально-оральным и гемоконтактным путями», — пояснил медик.

Помимо уже названных болезней, подхватить, по его словам, можно также вирусы гепатита, пневмококковую инфекцию, менингит. Такая угроза возникает, если посуда не была обработана после того, как ею пользовался носитель инфекции. Пить в компании из одной бутылки — крайне опасно, предупредил Жуков.

Однако стоит учесть, что подобные страшные болезни передаются через общую посуду нечасто, а люди с такими заболеваниями оперативно госпитализируются. Что касается заведений общепита, то при следовании всем нормам в них должны соблюдаться строгие требования к санитарно-гигиеническим параметрам, а их работу контролируют и регулярно проверяют.

В любом случае важно соблюдать меры предосторожности, не есть в сомнительных заведениях «из чего попало», посоветовал врач. В завершение он напомнил о важности мытья рук и общей посуды перед едой.

Напомним, до этого специалисты также предупреждали, что через общую посуду можно заразиться гастритом. Провоцирует болезнь инфекция хеликобактер пилори, которая может воспалить слизистую желудка. Она может попасть в организм через воду или из-за несоблюдения гигиены, когда, человек в офисе пьет из общих чашек.

Ранее стало известно, что 70% россиян с гепатитом C не знают о своем заболевании.