Россиянам назвали главное правило цифрового благополучия

Эксперт по коммуникациям Лукинова напомнила о важности отключения от гаджетов
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Один из ключевых принципов цифрового благополучия — регулярное времяпрепровождение без гаджетов. Это базовая необходимость для психики, сообщила в беседе с «Радио 1» эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова.

Она отметила, что желание долго зависать в ленте часто является симптомом усталости или эмоционального истощения.

«Если я сейчас третий час зависаю на каких-то бесполезных сторис, что это говорит о моем состоянии? Может быть, я просто устала, и тогда легче пойти погулять или полежать спокойненько без телефона», — сказала специалист.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого предупреждал, что зависимость от гаджетов сильно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье пользователей. Особенно вредно «залипание» в просмотре коротких видео — это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества.

Ранее врач раскрыл опасность привычки утреннего скроллинга.

