Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам назвали признаки зависимости от гаджетов

Врач Фролова: нарушение сна может указывать на зависимость от гаджетов
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение сна после использования смартфона перед сном, в частности, потребление тревожного новостного контента, является одним из признаков зависимости от гаджетов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

Кроме того, по ее словам, сигналом может быть невозможность контролировать время, проведенное в социальных сетях и новостных лентах.

«Среди иных сигналов, например, повышенная общая тревожность, раздражительность.Также может присутствовать чувство паники или дискомфорта при недоступности телефона или интернета», — отметила специалист.

Практикующий психолог Мария Галкина до этого рассказала, как избавиться от цифровой зависимости. По ее словам, важно избегать радикальных мер и начинать с выработки «цифровой гигиены». Рекомендуется отключать лишние уведомления, устраивать вечером «тихие часы» для приложений, создавать дома зоны без гаджетов, и каждый день уделять хотя бы один-два часа занятиям вне телефона.

Ранее родителям объяснили, как правильно контролировать время детей на гаджеты.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!