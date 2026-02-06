Россиянам назвали признаки зависимости от гаджетов

Врач Фролова: нарушение сна может указывать на зависимость от гаджетов

Нарушение сна после использования смартфона перед сном, в частности, потребление тревожного новостного контента, является одним из признаков зависимости от гаджетов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

Кроме того, по ее словам, сигналом может быть невозможность контролировать время, проведенное в социальных сетях и новостных лентах.

«Среди иных сигналов, например, повышенная общая тревожность, раздражительность.Также может присутствовать чувство паники или дискомфорта при недоступности телефона или интернета», — отметила специалист.

Практикующий психолог Мария Галкина до этого рассказала, как избавиться от цифровой зависимости. По ее словам, важно избегать радикальных мер и начинать с выработки «цифровой гигиены». Рекомендуется отключать лишние уведомления, устраивать вечером «тихие часы» для приложений, создавать дома зоны без гаджетов, и каждый день уделять хотя бы один-два часа занятиям вне телефона.

