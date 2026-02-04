Россиянам объяснили, как правильно контролировать время детей на гаджеты

Вопрос ограничения времени, которое дети проводят в гаджетах, зависит от их возраста и конкретной ситуации. Ребенку до пяти-семи лет лучше вообще не давать гаджеты либо отводить для этого немного времени – например, на просмотр телевизора или недолгую игру с планшетом. Важно понимать, что такой подход – это не жестокость, а забота о незрелой нервной системе ребенка, объяснила детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению специалиста, личный телефон ребенку стоит приобрести не раньше, чем он пойдет в школу, объяснив, что он необходим как средство связи с родителями и друзьями.

«Если говорить про младших школьников, то здесь вся ответственность лежит на взрослом. Ребенок еще не способен сам регулировать экранное время, поэтому тут уместны четкие правила, лимиты и программы родительского контроля. В данном случае это не жестокость, а забота о незрелой детской нервной системе», — подчеркнула психолог.

Меняется ситуация в возрасте 12-13 лет – в это время дети могут проявлять протесты в ответ на попытки ограничений, так как в это время для подростка важно интимно-личностное общение. В таком возрасте отбирать гаджеты и запрещать их использование не нужно – важно именно договариваться с подростком, установив четкие и прозрачные правила. Нужно объяснить, что телефон влияет на все составляющие жизни – сон, развитие, концентрацию, настроение, а также сделать так, чтобы ребенок сам захотел следовать основным правилам и научился контролировать себя.

Дугенцова призвала не демонизировать гаджеты, а просто объяснять детям все плюсы и минусы их использования. Говоря о конкретных возрастных различиях, то, по ее мнению, в возрасте 5-7 лет допустимо позволять ребенку проводить в телефоне максимум 25 минут в день, с 7 до 12 лет – по 45-60 минут, с 12 и старше – пару часов в день максимум.

«Но опять же, тут нужно заранее проговорить это, чтобы ребенок самостоятельно пришел к этому временному промежутку», — заключила психолог.

