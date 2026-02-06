Размер шрифта
Россиянам рассказали, как забрать остаток маткапитала деньгами

Депутат Буцкая: остаток маткапитала можно забрать в виде денежной выплаты
В некоторых случаях россияне могут забрать оставшуюся часть неиспользованного маткапитала в виде денежной выплаты. Сделать это можно, если сумма остатка не превышает 10 тыс. рублей, напомнила в беседе с RT зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат пояснила, что узнать оставшуюся сумму можно на «Госуслугах», запросив справку в личном кабинете.

«Хочу сказать для тех, кто начал пользоваться материнским капиталом, но не полностью его использовал: та сумма, которая остаётся у вас на счёте, она индексируется. Поэтому возможно, что сумму вы увидите несколько больше, чем предполагаете», — предупредила Буцкая.

Забрать оставшиеся деньги единоразовой выплатой можно, подав заявление также на «Госуслугах», либо обратившись в МФЦ или Соцфонд. В заявлении нужно указать реквизиты счета, приложить документы, а далее ждать – выплата должна поступить в течение пяти дней, заключила парламентарий.

Напомним, до этого в России призвали повысить сумму остатка маткапитала, доступную в виде денежной выплаты до 50 тыс. рублей. Как отмечал автор инициативы, депутат МО Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, это позволило бы гражданам получить средства на приобретение необходимых товаров – как для новорожденных малышей, так и для более старших детей.

Ранее в Госдуме предложили внести три изменения в программу маткапитала.
 
