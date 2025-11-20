Раскрыта роль девушки Полины в попытке отравления офицера Минобороны

Украинская спецслужба воспользовалась аккаунтом девушки в соцсети, чтобы втереться в доверие высокопоставленного офицера Минобороны России, а затем его отравить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно изданию, военный познакомился в социальной сети с девушкой Полиной, с которой у него завязалась дружеская беседа. Спустя месяц общения новая знакомая захотела «сделать подарок» в виде иностранного пива. Вручить презент должен был житель Донецкой народной республики (ДНР), которого задержала ФСБ. При задержании курьер признался, что украинские спецслужбы пообещали ему заплатить пять тысяч долларов.

Экспертиза показала, что в бутылках с пивом присутствовали вещества британского производства — колхицин и третбутилбициклофосфат. Последний является аналогом боевого отравляющего вещества (БОВ) VX нервно-паралитического действия. При попадании в организм эти яды приводят к мучительной кончине в течение 20 минут.

20 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного российского военного. По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Злоумышленника задержали в момент передачи «подарка».

Российская контрразведка установила, что подозреваемый общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер Telegram. Также стало известно, что мужчина получал от куратора взрывчатку, доставляемую при помощи дронов, и хранил ее у себя дома для совершения диверсии.

Ранее в Госдуме прокомментировали попытку покушения на Шойгу.