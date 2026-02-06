Стало известно, куда поедут россияне на 23 февраля

OneTwoTrip: спрос на путешествия на 23% среди россиян вырос почти на 55%

Во время предстоящих длинных выходных, приуроченных к празднованию 23 февраля, многие россияне планируют путешествия по стране. Самым популярным направлением для внутреннего туризма стал Санкт-Петербург, куда отправятся 12,2% путешественников, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В этом году количество бронирований по сравнению с предыдущим подскочило на 54,7%. Причем отдыхать россияне планируют дольше – в среднем по 1,7 дня против 1,3 дня в 2025 году. Отели туристы выбирают со средним чеком в 12,3 тыс. рублей за сутки.

Как и в прошлом году, первую строчку рейтинга популярности возглавил Петербург, на второе место вышла Москва (11,6% заказов), далее следует Стамбул (2,9%).

Также в десятку наиболее востребованных в феврале направлений вошли Адлер (2,7%), Минск (2,1%), Тула (2%), Иркутск (1,9%), Сочи (1,8%), Нижний Новгород (1,7%) и Ереван (1,3%).

Чаще всего туристы бронируют путешествия на двоих (54%), отметили аналитики.

Напомним, рейтинг самых доступных направлений для зимних путешествий семьями возглавили Еврейская автономная, Орловская и Брянская области. Как сообщили «Газете.Ru» аналитики сервиса Туту, средняя стоимость билетов туда-обратно в Еврейскую автономную область на семью из трех человек составляет около 17 тысяч рублей, а проживание в отеле на 3 ночи будет стоить около 7 тысяч рублей, в Орловскую – в среднем стоит 25 тысяч рублей, а в Брянскую и Смоленскую области – почти в 26 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для «сонного туризма».