Астраханца оштрафовали за пропаганду ЛГБТ через мессенджер

Жителя Астрахани оштрафовали на 130 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ в интернете
Астраханский суд вынес решение по делу о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), признав виновным местного жителя и назначив ему штраф в размере более 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

«В Астрахани местный житель 1972 года рождения привлечен к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. По решению суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Астраханец был привлечен к ответственности после того, как в его профиле в мессенджере в конце января были обнаружены публикации, продвигающие нетрадиционные сексуальные отношения. Поскольку контент был общедоступен, данные действия были квалифицированы как публичная пропаганда в интернете.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее владелец сети книжных магазинов «Читай-город» был привлечен к ответственности за пропаганду ЛГБТ.
 
