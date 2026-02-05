Психолог объяснила, почему возникает сильная тяга к сладкому

Сильная тяга к сладкому может выступать как способ найти утешение и справиться с негативными эмоциями. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Елена Руднева.

По ее словам, обычно люди «заедают» сильные эмоции, такие как стресс или грусть. Такой механизм активирует центры удовольствия в мозге, которые стимулируются сахаром, что вызывает временное облегчение.

Эксперт посоветовала попробовать найти альтернативные способы получения удовольствия и снижения уровня стресса. Например, можно могут помочь физическая активность или общение с близкими.

«В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что люди используют сладкое как способ справиться с тревогой или депрессией. Общим местом является то, что сахар вызывает кратковременный всплеск хорошего настроения, но затем следует откат. Я лично наблюдала, как клиенты, осознав эту взаимосвязь, начинали искать более здоровые способы регуляции своих эмоций, например, через медитацию или общение с психологом», — заключила Руднева.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Ранее стало известно, что поможет побороть тягу к сладкому.