Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали о феномене осознанного сна

Эксперт Калюжин: осознанный сон может помочь легче переносить кошмары
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Осознанный сон, во время которого человек осознает, что спит, является естественным физиологическим феноменом. Однако попытки его вызвать самостоятельно могут ухудшить качество сна. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Специалист объяснил, что польза от осознанных снов индивидуальна. Одни люди благодаря такому отдыху легче переносят ночные кошмары, а другим с его помощью удается генерировать творческие идеи.

Однако, по словам эксперта, методики достижения осознанного сна могут быть опасны. Недосып, регулярные пробуждения и сидение в телефоне ночью ухудшают качество сна, а также снижают работоспособность днем. Некоторые люди также могут столкнуться с сонным параличом. Особенно осторожно с таким видом сна следует быть тем, кто страдает депрессией, тревогой, эпилепсией, хронической бессонницей или психотическими симптомами.

«Среди основных техник для входа в осознанный сон — налаживание режима, ведение дневника снов, периодическую дневную проверку реальности и удержание намерения осознать сон перед засыпанием. Эффективность в среднем умеренная: это не профанация, но и не универсальный инструмент», — заключил специалист.

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что нарушения работы щитовидной железы, дыхательной системы или нервной регуляции могут вызывать ощущение слабости и постоянное желание спать даже после полноценного отдыха. По словам эксперта, нередко причиной разбитости становится апноэ сна, при котором во сне периодически прекращается дыхание.

Ранее был назван способ улучшить качество сна без снотворных.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!