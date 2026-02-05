Россиянам рассказали о феномене осознанного сна

Осознанный сон, во время которого человек осознает, что спит, является естественным физиологическим феноменом. Однако попытки его вызвать самостоятельно могут ухудшить качество сна. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Специалист объяснил, что польза от осознанных снов индивидуальна. Одни люди благодаря такому отдыху легче переносят ночные кошмары, а другим с его помощью удается генерировать творческие идеи.

Однако, по словам эксперта, методики достижения осознанного сна могут быть опасны. Недосып, регулярные пробуждения и сидение в телефоне ночью ухудшают качество сна, а также снижают работоспособность днем. Некоторые люди также могут столкнуться с сонным параличом. Особенно осторожно с таким видом сна следует быть тем, кто страдает депрессией, тревогой, эпилепсией, хронической бессонницей или психотическими симптомами.

«Среди основных техник для входа в осознанный сон — налаживание режима, ведение дневника снов, периодическую дневную проверку реальности и удержание намерения осознать сон перед засыпанием. Эффективность в среднем умеренная: это не профанация, но и не универсальный инструмент», — заключил специалист.

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что нарушения работы щитовидной железы, дыхательной системы или нервной регуляции могут вызывать ощущение слабости и постоянное желание спать даже после полноценного отдыха. По словам эксперта, нередко причиной разбитости становится апноэ сна, при котором во сне периодически прекращается дыхание.

