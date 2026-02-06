Стало известно, как кибермошенники выбирают жертв

Мошенники выявляют потенциальных жертв через массовые рассылки писем, сообщений и звонков, а также фиксацию любых действий, например открытия письма или перехода по ссылке. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, аферисты стремятся охватить как можно больше людей и через рассылку отсеивают неактивные аккаунты. После этого они вычисляют тех, кто открыл сообщение или перешел по ссылке. На следующем этапе этим пользователям могут звонить, писать напрямую, предлагать какие-то услуги или ссылки.

«Сейчас активно применяются броские заголовки и поддельные адреса отправителей, чтобы заинтересовать получателя и заставить его открыть письмо. Но даже если сообщение выглядит правдоподобно, переходить по ссылкам нельзя. Особенно опасны сокращенные ссылки, за которыми может скрываться любой ресурс, включая вредоносные сайты», — подчеркнул Ульянов.

Тем, кто все же перешел по ссылке, эксперт посоветовал не вводить никаких личных данных, потому что любая информация может быть использована против них.

Член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко до этого говорил, что мошенники начали внедрять новую схему обмана, предлагая россиянам «вернуть» переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее в ЦБ заявили, что мошенникам достается только 8 копеек из 10 тыс. рублей переводов.