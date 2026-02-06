Размер шрифта
Названы качества, которые гарантируют россиянам спрос на рынке труда

HR-эксперт Булкина: гибкие навыки гарантируют россиянам спрос на рынке труда
На рынке труда всегда будут востребованы сотрудники с гибкими навыками — умением работать в команде, договариваться, соблюдать сроки и обучаться новому. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

По ее словам, такие качества особенно ценятся, поскольку технические знания быстро устаревают, а гибкость и коммуникабельность — остаются востребованными всегда. К проблемным работникам эксперт отнесла тех, кто нарушает дисциплину, теряет эффективность и не может адаптироваться к требованиям команды.

«На практике человек проявляется за две-три недели, максимум за месяц. Если корректировка поведения не помогает, расставание по обоюдному согласию в течение испытательного срока — нормальный и цивилизованный выход. Сейчас HR-специалисты активно используют деловые игры, чтобы понять, как кандидат ведет себя в конфликтных или нестандартных ситуациях. Это помогает выявить потенциальные проблемы заранее», — рассказала Булкина.

HR-директор девелоперской компании Level Group Валентина Романова до этого говорила, что многие сотрудники сталкиваются с профессиональным выгоранием не только на фоне стресса, но и из-за токсичной продуктивности. Специалист объяснила, что токсичная продуктивность создает ложное ощущение эффективности, при котором сотрудники начинают оценивать собственную ценность не по достигнутым результатам, а по степени своей усталости и количеству переработанного времени. Однако такой подход может навредить бизнесу.

Ранее психолог раскрыла, как работа в опенспейсе влияет на психику.
 
