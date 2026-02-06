Психолог раскрыла пользу тренда на принятие душа с апельсинами

Тренд на принятие душа и одновременное употребление апельсинов, который распространился в интернете как метод борьбы со стрессом, может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что этот эффект связан с тем, что теплая вода помогает расслабиться, а также снять напряжение и усталость.

«В свою очередь, запах цитрусовых способен повышать настроение и снимать напряжение. Этим обусловлено большое количество гелей и других средств для ванны с такими ароматами. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать их, а не есть фрукты в душе», — сказала Абравитова.

Психолог отметила, что для борьбы с тревогой и неприятными мыслями стоит использовать все безобидные средства. По ее словам, это может стать приятным и веселым способом времяпрепровождения.

Системный семейный психотерапевт, ЭФТ психотерапевт, ведущая терапевтических групп Наталья Панафидина до этого говорила, что решение игнорировать стресс не помогают решить проблему, а только усиливают ее разрушительное влияние на здоровье и состояние человека. По словам специалиста, напряжение является естественной частью жизни всех людей, поэтому важно уметь превращать его в ресурс для восстановление и личностного роста. В первую очередь стресс необходимо проживать физически, поскольку он проявляется на уровне тела.

