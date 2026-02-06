Психолог дала советы, которые снизят стресс при возвращении в офис с удаленки

Грамотная организация рабочего процесса позволит выйти в офис после удаленного формата без стресса. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, комментируя исследование, согласно которому каждый третий работающий на удаленке россиянин готов уволиться, если руководство потребует его возвращения в офис.

Психолог уточнила, что такая реакция вызывается страхом возобновления активного взаимодействия с большим количеством людей. По ее словам, в этом случае стоит постараться договориться о гибридном графике на первое время, чтобы постепенно привыкнуть к новому режиму. Кроме того, стоит поработать с внутренней мотивацией.

«Повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить при выходе на работу. Например, если придется каждый день приезжать в центр города, то после трудового дня возможно посетить какие-то интересные мероприятия или встретиться в кафе с друзьями. Нелишним будет составить себе список приятных дел на вечера рабочей недели. А еще нужно пообещать себе, что теперь жизнь станет ярче и разнообразнее», – отметила Наумова.

Если эти шаги не помогают, эксперт посоветовала обратиться к психологу.

В конце января сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить регионам самостоятельно вводить режим дистанционной работы для сотрудников на период сильных морозов. Вице-спикер палаты Борис Чернышов уточнил, что субъекты РФ получат право определять температурные пороги, при достижении которых работодатели будут обязаны перевести сотрудников на «удаленку», если это позволяет род их деятельности.

Ранее в Госдуме призвали переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий.