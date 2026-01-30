Психотерапевт рассказала, как быстро избавиться от стресса

Решение игнорировать стресс не помогают решить проблему, а только усиливают ее разрушительное влияние на здоровье и состояние человека. Об этом «Известиям» рассказала системный семейный психотерапевт, ЭФТ психотерапевт, ведущая терапевтических групп Наталья Панафидина.

По словам специалиста, напряжение является естественной частью жизни всех людей, поэтому важно уметь превращать его в ресурс для восстановление и личностного роста. В первую очередь стресс необходимо проживать физически, поскольку он проявляется на уровне тела.

«Через движение мы буквально перерабатываем накопленные эмоции. Если нет возможности пойти в зал, используйте самый доступный и могущественный инструмент — ходьбу. Так, 12 тысяч — 15 тысяч шагов в день удивительным образом меняют биохимию мозга и возвращают заземление», — подчеркнула эксперт.

Пережить стресс также помогут социальные связи, которые считаются основным защитным фактором от хронического напряжения, различных заболеваний и эмоционального выгорания. Психотерапевт отметила, что общение с близкими людьми помогут быстрее человеку восстановиться.

Однако она добавила, что при некоторых признаках человек, столкнувшийся со стрессом, нуждается в профессиональной помощи. Обратиться к специалисту стоит тем, кто постоянно сталкивается с усталостью утро, чувствует истощение, а также ощущает, что семья становится источником конфликтов и эмоциональных перегрузок.

По словам психотерапевта, человек может сам оказать себе экстренную помощь в моменты сильного напряжения. В таких ситуациях помогут телесные техники, такие как последовательное расслабление тела через легкую тряску рук, плеч и корпуса, а также нахождение в уединенном месте.

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого рассказала, что сотрудникам, которые испытывают стресс на работе, важно хранить на своем столе какой-либо предмет, который будет напоминать им о цели или состоянии вне работы, например, камень с моря или фотографию семьи.

