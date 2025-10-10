Адвокат рассказала, как распределяется наследство, если нет завещания

Если человек не оставил завещание, распределение его имущества происходит на основании закона. На практике это вызывает массу заблуждений, из которых самое распространенное — мнение о том, что все имущество в таком случае автоматически переходит детям, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Тютюнникова, адвокат АП г. Москвы.

По ее словам, это упрощенное представление приводит к серьезным правовым ошибкам, которые могут обернуться потерей части наследства или затяжными спорами между родственниками.

«В первую очередь следует понимать, что закон определяет конкретный круг наследников, имеющих равные права на наследство. К наследникам первой очереди относятся не только дети, но также супруг и родители умершего. Все они, при отсутствии завещания, получают равные доли в наследстве. Таким образом, если у умершего остались дети, жив супруг и хотя бы один родитель, имущество делится между ними на равных, и дети получают не все, а только свою часть. Наличие нескольких детей также означает, что их доля уменьшается, поскольку все имущество делится между всеми наследниками первой очереди», — объяснила она.

Отдельного внимания заслуживает супружеская доля, о которой часто забывают.

«Если на момент смерти супругов сохранялся зарегистрированный брак, то перед разделом наследства необходимо выделить долю пережившего супруга в общем имуществе. В соответствии с положениями статьи 256 Гражданского кодекса и статьи 34 Семейного кодекса РФ, имущество, приобретенное в браке, считается совместной собственностью. После смерти одного из супругов, пережившему супругу принадлежит половина всего совместно нажитого. Лишь оставшаяся часть становится наследственной массой и делится между наследниками. Это значит, что супруг получает не только долю как наследник первой очереди, но и сохраняет за собой половину совместного имущества как его законный владелец», — отметила адвокат.

Многие также не учитывают существование обязательной доли. Даже если бы было составлено завещание, законом предусмотрены случаи, когда некоторые категории наследников сохраняют за собой право на часть имущества независимо от воли наследодателя.

«Согласно статье 1149 ГК РФ, нетрудоспособные родители, дети, супруг, а также иждивенцы, проживавшие с умершим, имеют право на не менее половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Это может серьезно изменить распределение наследства и стать поводом для судебного спора», — сказала Тютюнникова.

Распространенная ошибка — не подать заявление о принятии наследства в установленный срок. Закон отводит на это шесть месяцев с момента открытия наследства.

«Если наследник не обратился к нотариусу и не заявил о своих правах, его доля может быть признана выморочной в соответствии со статьей 1151 ГК РФ и перейти государству, если нет других правопреемников. Восстановить срок возможно, но только при наличии уважительных причин и через суд», — заявила адвокат.

Некоторые граждане полагают, что достаточно просто проживать в квартире наследодателя или пользоваться его имуществом, чтобы стать полноправным наследником. Однако фактическое принятие наследства, указанное в статье 1153 ГК РФ, требует активных действий, свидетельствующих о намерении владеть и распоряжаться наследуемым имуществом.

«Это может быть оплата долгов умершего, коммунальных услуг, ремонт, охрана имущества. Однако без последующего оформления прав через нотариуса такой способ нередко приводит к спорам и отказу в выдаче свидетельства о праве на наследство», — предупредила она.

Ошибкой является и отказ от составления завещания при наличии сложной семейной ситуации, повторных браков, детей от разных союзов, либо намерении передать имущество не родственникам, а, например, близким друзьям.

«Завещание позволяет максимально точно выразить волю наследодателя и значительно снижает риск конфликтов. При отсутствии завещания действуют общие правила, которые могут не соответствовать желаниям умершего. Таким образом, наследование по закону — процесс, связанный с множеством нюансов. Убеждение, что имущество «просто достанется детям», нередко приводит к юридическим просчетам», — сказала адвокат.

Чтобы избежать осложнений, целесообразно заблаговременно проконсультироваться с юристом и при необходимости оформить завещание. Это поможет сохранить имущество, сберечь отношения между родственниками и избежать судебных разбирательств, резюмировала эксперт.

