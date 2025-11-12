На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказал, на сколько лет веганство сокращает жизнь

Диетолог Гинзбург заявил, что веганство может сократить жизнь на три года
close
Depositphotos

При веганском питании продолжительность жизни сокращается в среднем на два-три года. Такое мнение высказал врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что при изучении этой формы питания выяснилось, что из-за нее ускоряется развитие ряда заболеваний и ухудшается состояние человека.

«Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года», — утверждает Гинзбург.

По его словам, в основном риски для здоровья для веганов связаны с дефицитом витамина B12 (кобаламин), который является критически важным элементом для процессов регенерации клеток. Их естественный источник — продукты животного происхождения, в том числе мясо и молоко. При этом он содержится в некоторых грибах.

Диетолог отметил, что печень человека имеет резерв витамина B12, которого может хватить на период от трех до пяти лет, поэтому в это время «веган может неплохо себя чувствовать».

Он также призвал обратить внимание на оволактовегетарианство или пескетарианство, которые предполагают отказ от мяса теплокровных животных, но включают в рацион рыбу, молоко и яйца.

При таком виде питания, по его словам, удается увеличить продолжительность жизни в среднем на три года.

До этого врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева сообщила, что часто мамы-вегетарианки и веганки сажают и своих детей на такие диеты, но дети обязательно должны получать смешанное питание.

Ранее у интервального голодания нашли два серьезных недостатка.

