Диетолог рассказал, на сколько лет веганство сокращает жизнь

Диетолог Гинзбург заявил, что веганство может сократить жизнь на три года

При веганском питании продолжительность жизни сокращается в среднем на два-три года. Такое мнение высказал врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что при изучении этой формы питания выяснилось, что из-за нее ускоряется развитие ряда заболеваний и ухудшается состояние человека.

«Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года», — утверждает Гинзбург.

По его словам, в основном риски для здоровья для веганов связаны с дефицитом витамина B12 (кобаламин), который является критически важным элементом для процессов регенерации клеток. Их естественный источник — продукты животного происхождения, в том числе мясо и молоко. При этом он содержится в некоторых грибах.

Диетолог отметил, что печень человека имеет резерв витамина B12, которого может хватить на период от трех до пяти лет, поэтому в это время «веган может неплохо себя чувствовать».

Он также призвал обратить внимание на оволактовегетарианство или пескетарианство, которые предполагают отказ от мяса теплокровных животных, но включают в рацион рыбу, молоко и яйца.

При таком виде питания, по его словам, удается увеличить продолжительность жизни в среднем на три года.

До этого врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева сообщила, что часто мамы-вегетарианки и веганки сажают и своих детей на такие диеты, но дети обязательно должны получать смешанное питание.

