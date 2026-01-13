Россиянам рассказали, что делать при отсутствии отопления в квартире

Столкнувшимся с отсутствием отопления в квартирах россиянам следует оперативно принять меры, начав со звонка в круглосуточную диспетчерскую по номеру, который обычно есть в каждом доме. Сделать это лучше как можно быстрее, так как с момента регистрации заявки начинается период, за который ее нужно закрыть, объяснил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

После обращения специалисты должны выяснить причину проблем с отоплением. Как правило, они приходят в квартиру, измеряют температуру в помещении, осматривают трубы и оборудование, а затем, в зависимости от причин, говорят, что нужно предпринять. Так, если отопление дали, но с задержкой, а УК систематически бездействует, нужно жаловаться в жилинспекцию.

Если отопление дать не получилось в силу сложной аварии, то к работе должны привлечь аварийные бригады и службы по ЧС, объяснил Крохин. В таких ситуациях они должны обеспечить жильцов обогревателями.

«В обычных же ситуациях все заканчивается на этапе жалобы в жилищный надзор, который берет на контроль, привлекает к ответственности, выдает предписание о необходимости устранить, и в течение нескольких часов или одних-двух суток эти проблемы ликвидируют», — отметил юрист.

Он добавил, что при систематических нарушениях со стороны УК и бездействии жилинспекции можно также обратиться в прокуратуру и суд. Однако в случае судебного разбирательства есть риск, что дело может затянуться на годы, а решение будет принято не в пользу истца, заключил эксперт.

Накануне стало известно, что в Рубцовске Алтайского края примерно тысяча домов осталась без отопления перед морозами. Причиной произошедшего стала авария на магистральном трубопроводе города, уточнил глава региона. Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских сада, 12 школ, 21 медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что системы отопления Москвы переведут на повышенный режим из-за похолодания.