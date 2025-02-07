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Женщина натравила своего ротвейлера на девятилетнюю девочку, ее не спасли

Американка приказала ротвейлеру напасть на ребенка
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Depositphotos

В США женщина натравила ротвейлера на девятилетнюю девочку, Mirror.

Инцидент произошел 16 июня прошлого года в округе Лейк, штат Флорида. На следующее утро там обнаружили девятилетнюю Джамарию Сессионс, ее тело, по данным полиции, было покрыто укусами, ожогами, порезами и синяками на разных степенях заживления. Парамедики пытались реанимировать девочку, но было уже поздно.

На видеозаписи, попавшей в распоряжение полицейских, было видно, как местная жительница Тайшел Мартин подстрекает ротвейлера напасть на Джамарию. Однако на допросе женщина заявила, что лишь хотела напугать ребенка, но не желала ему зла.

Ей уже предъявили обвинения. К ответственности также собираются привлечь отца девочки, который не смог защитить дочь от нападения собаки и жестоко обращался с ней.

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