Юрист заявил, что хозяин квартиры не имеет права заходить к арендаторам без спроса

Арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия квартиранта — за это предусмотрена ответственность (вплоть до уголовной). Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



«Достаточно часто возникают ситуации, когда арендодатель приезжает к квартиросъемщикам избыточно часто, а в некоторых случаях в их отсутствие, открывая дверь квартиры своим ключом. Бывают даже ситуации, когда собственник-арендодатель самовольно заселяется на некоторое время в квартиру, сданную в аренду. В таких случаях необходимо спокойно, но твердо объяснить владельцу, что его действия незаконны и нарушают условия договора, а затем потребовать письменного объяснения и договориться о графике посещений, если это не было сделано на стадии заключения договора. В противном случае можно обратиться в суд, так как нарушение неприкосновенности жилища распространяется и на арендованное. Ответственность за такие поступки может быть и уголовной», — сказал Хаминский.

Юрист пояснил, что арендодатель не имеет права входить в арендованное жилье без согласия нанимателя, за исключением случаев крайней необходимости (например, для устранения аварии).

«Если же в обычном порядке договориться с арендодателем не получается, необходимо обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение условий договора аренды», — обратил внимание Хаминский.

Ранее жительница Калининграда сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась.