На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист заявил, что хозяин квартиры не имеет права заходить к арендаторам без спроса

Юрист Хаминский: арендодателю может грозить суд за визит к арендаторам без спроса
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия квартиранта — за это предусмотрена ответственность (вплоть до уголовной). Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
 
«Достаточно часто возникают ситуации, когда арендодатель приезжает к квартиросъемщикам избыточно часто, а в некоторых случаях в их отсутствие, открывая дверь квартиры своим ключом. Бывают даже ситуации, когда собственник-арендодатель самовольно заселяется на некоторое время в квартиру, сданную в аренду. В таких случаях необходимо спокойно, но твердо объяснить владельцу, что его действия незаконны и нарушают условия договора, а затем потребовать письменного объяснения и договориться о графике посещений, если это не было сделано на стадии заключения договора. В противном случае можно обратиться в суд, так как нарушение неприкосновенности жилища распространяется и на арендованное. Ответственность за такие поступки может быть и уголовной», — сказал Хаминский.

Юрист пояснил, что арендодатель не имеет права входить в арендованное жилье без согласия нанимателя, за исключением случаев крайней необходимости (например, для устранения аварии).

«Если же в обычном порядке договориться с арендодателем не получается, необходимо обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение условий договора аренды», — обратил внимание Хаминский.

Ранее жительница Калининграда сдала арендаторам квартиру, но через два месяца вернулась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами