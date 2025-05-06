Внешность человека подстраивается под имя, доказали ученые

Имя может влиять не только на идентичность, но и на внешность человека — к такому выводу пришли израильские ученые. Они установили, что с возрастом обладатели одного имени начинают выглядеть «похожими». Результаты исследования опубликованы в журнале Science Focus.

Отправной точкой исследования стал феномен, известный как «эффект сопоставления лица». Он предполагает, что люди способны угадать имя человека, просто взглянув на его лицо, и делают это гораздо чаще, чем при случайном выборе. Чтобы проверить, почему это происходит, исследователи провели серию экспериментов.

В одном из них участников попросили рассмотреть ряд фотографий и выбрать имя из нескольких предложенных вариантов. Имена взрослых испытуемые угадывали с заметно большей точностью, чем детские — в последнем случае результаты были почти случайными. Это дало основания предположить, что с возрастом внешность действительно «подстраивается» под имя.

Дополнительный анализ с помощью алгоритмов машинного обучения показал: взрослые с одинаковыми именами часто имеют общие черты лица, чего не наблюдалось у детей. Исследователи считают, что причина в социальных стереотипах: имя задает определенные ожидания, которые влияют на стиль одежды, выражение лица, осанку и даже черты поведения. Постепенно человек начинает соответствовать образу, закрепленному за его именем.

Также работает эффект «самореализующегося пророчества»: окружающие реагируют на человека в соответствии с его именем, что в свою очередь влияет на самоощущение и поведение. Например, в школах учителя могут подсознательно иначе воспринимать учеников с «трудными» именами, формируя тем самым различный образовательный и жизненный опыт.

Похожие тенденции были зафиксированы в Германии: носители популярных имен, таких как Александр или София, вызывали больше доверия и симпатий, тогда как редкие имена ассоциировались с меньшей социальной привлекательностью, но чаще встречались у людей с нестандартной карьерой.

Ранее ученые узнали, какой была внешность человека 16 тысяч лет назад.