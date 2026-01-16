Размер шрифта
В Госдуме предложили не отменять школьные занятия из-за морозов

Депутат ГД Вассерман призвал не отменять школьные занятия из-за морозов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отмену занятий в школах Челябинска из-за морозов. По мнению парламентария, вместо прерывания учебного процесса, нужно подготовить все необходимое для дистанционной работы, чтобы переход на удаленку занимал не несколько дней, а несколько часов.

«Если занятия отменяются всего на пару дней, то, наверное, школьники и учителя просто не успеют перейти на новый формат. А если плохая погода продержится достаточно долго, тогда, наверное, есть смысл переключаться на дистанционную работу», — сказал Вассерман.

Он добавил, что во времена пандемии коронавируса система онлайн-формата была четко выработана, однако за несколько лет многое забылось. Кроме того, по его словам, устарели некоторые программы и материалы, поэтому систему необходимо прорабатывать заново.

14 января в Челябинске отменили уроки у учащихся школ с 1 по 7 класс из-за сильных морозов. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

12 января стало известно, что во Владивостоке школьники могли не посещать занятия из-за непогоды, а пропуск занятий в этот день не считался прогулом.

Ранее москвичам пообещали сильные морозы.

