Инфекционист объяснил, почему термос и термокружка — не одно и то же

С точки зрения безопасности классический термос лучше термокружки. Все дело в конструкции и принципе использования. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов.

«Термос закрывается герметично, а у термокружки обязательно есть отверстие, через которое мы пьем. И как раз туда попадает инфекция», — объяснил специалист.

Он добавил, что термос рассчитан на длительное хранение, и среда внутри остается более стерильной.

До этого Рябов предупреждал, что термокружка при неправильном использовании может нанести вред организму. Остатки кофе, чая, а тем более молочных коктейлей, по его словам, становятся идеальной средой для микробов.

Он посоветовал выпивать все содержимое термокружки, не оставляя «на потом»; после каждого использования мыть емкость моющим средством, а затем обдавать кипятком; использовать посуду строго самостоятельно, поскольку это предмет гигиены.

Ранее мужчина отравился свинцом, используя одну и ту же термокружку в течение почти 20 лет.