Общество

Мужчина отравился свинцом, используя одну и ту же термокружку в течение почти 20 лет

На Тайване мужчина годами травил себя свинцом, используя одну и ту же термокружку
Житель Тайваня отравился свинцом после многолетнего использования одной и той же термокружки. Об этом пишет Oddity Central.

История началась с того, что 50-летний мужчина с 30-летним водительским стажем попал в аварию по пути на работу. Он не успел нажать на тормоз и врезался в магазин.

Водителя, который не получил серьезных травм, госпитализировали в опасном для жизни состоянии — у него выявили тяжелую анемию, атрофию коры головного мозга и нарушение функции почек.

Оказалось, что в последнее время пациент испытывал усталость и у него изменилось чувство вкуса, из-за чего мужчине часто казалось, что еда недостаточно соленая. Все эти симптомы указывали на отравление свинцом, что подтвердили анализы крови.

В попытке выяснить причину отравления врачи-нефрологи обнаружили, что мужчина почти 20 лет пользовался одним и тем же термосом, внутренний слой у которого заржавел и ежедневно пропускал свинец в кофе.

Впоследствии у пациента появились дегенеративные симптомы, похожие на деменцию, и развилась аспирационная пневмония. Через год после автомобильной аварии его не стало.

Нефролог Хунг Юн-сян, рассказавший СМИ об этом случае из своей практики, посоветовал людям регулярно проверять состояние своих термокружек, чтобы избежать риска для жизни и здоровья.

Ранее в якутском бассейне дети массово отравились парами хлора. 

