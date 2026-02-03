«Рассадник бактерий»: россиянам рассказали, как правильно пользоваться термокружкой

Термокружка при неправильном использовании может нанести вред организму. Остатки кофе, чая, а тем более молочных коктейлей, становятся идеальной средой для микробов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов.

«Главная опасность кроется в конструкции и нашей беспечности. Дело в том, что у термокружки есть свойства термостата. Там поддерживается температура, где комфортно живут бактерии. При высоких градусах они развиваются очень быстро», — отметил специалист.

Он посоветовал выпивать все содержимое термокружки, не оставляя «на потом»; после каждого использования мыть емкость моющим средством, а затем обдавать кипятком; использовать посуду строго самостоятельно, поскольку это предмет гигиены.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что повторное заваривание чайных пакетиков допустимо лишь в течение очень короткого временного интервала, не превышающего 30-40 минут после первого использования.

Она пояснила, что за несколько часов внутри и на поверхности пакетика могут начать развиваться микроорганизмы, способные вызывать пищевые отравления с симптомами диареи и рвоты.

