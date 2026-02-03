Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Рассадник бактерий»: россиянам рассказали, как правильно пользоваться термокружкой

Врач Рябов: термокружку важно мыть после каждого использования
Shutterstock

Термокружка при неправильном использовании может нанести вред организму. Остатки кофе, чая, а тем более молочных коктейлей, становятся идеальной средой для микробов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов.

«Главная опасность кроется в конструкции и нашей беспечности. Дело в том, что у термокружки есть свойства термостата. Там поддерживается температура, где комфортно живут бактерии. При высоких градусах они развиваются очень быстро», — отметил специалист.

Он посоветовал выпивать все содержимое термокружки, не оставляя «на потом»; после каждого использования мыть емкость моющим средством, а затем обдавать кипятком; использовать посуду строго самостоятельно, поскольку это предмет гигиены.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что повторное заваривание чайных пакетиков допустимо лишь в течение очень короткого временного интервала, не превышающего 30-40 минут после первого использования.

Она пояснила, что за несколько часов внутри и на поверхности пакетика могут начать развиваться микроорганизмы, способные вызывать пищевые отравления с симптомами диареи и рвоты.

Ранее терапевт рассказала, как часто нужно менять постельное белье.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!