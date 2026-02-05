Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Эксперт поставила точку в спорах о трехразовом и пятиразовом питании

Нутрициолог Макарова: режим питания следует подбирать индивидуально
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Нутрициолог Алла Макарова в интервью «Радио 1» объяснила, как сделать выбор между трехразовым и пятиразовым питанием. По ее словам, универсальной формулы не существует.

«Режим питания нужно подбирать строго индивидуально, учитывая исходные данные человека. Нужно смотреть, есть ли заболевания, какие начальный вес и питание. Нельзя резко перестраивать питание. Поэтому нельзя сказать три раза в день или пять следует принимать пищу», — сказала специалист.

Если нет проблем со здоровьем, а приемы пищи полноценные — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, может быть достаточно и трехразового питания. Однако, если промежутки между едой вызывают дискомфорт, режим нужно корректировать, добавила она.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого говорила, что отказ от полноценного питания может грозить человеку ухудшением обмена веществ, нарушением гормонального фона и дефицитом питательных веществ.

Ранее россиян предупредили о вреде дефицита калорий.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!