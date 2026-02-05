Эксперт поставила точку в спорах о трехразовом и пятиразовом питании

Нутрициолог Алла Макарова в интервью «Радио 1» объяснила, как сделать выбор между трехразовым и пятиразовым питанием. По ее словам, универсальной формулы не существует.

«Режим питания нужно подбирать строго индивидуально, учитывая исходные данные человека. Нужно смотреть, есть ли заболевания, какие начальный вес и питание. Нельзя резко перестраивать питание. Поэтому нельзя сказать три раза в день или пять следует принимать пищу», — сказала специалист.

Если нет проблем со здоровьем, а приемы пищи полноценные — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, может быть достаточно и трехразового питания. Однако, если промежутки между едой вызывают дискомфорт, режим нужно корректировать, добавила она.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого говорила, что отказ от полноценного питания может грозить человеку ухудшением обмена веществ, нарушением гормонального фона и дефицитом питательных веществ.

Ранее россиян предупредили о вреде дефицита калорий.