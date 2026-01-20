Диетолог предупредила о вреде дефицита калорий

Диетолог Афонина: дефицит калорий при похудении может быть опасен для здоровья

Попытки похудеть с помощью дефицита калорий могут не только не принести нужного эффекта, но и серьезно навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный диетолог минздрава Челябинской области и врач-диетолог Челябинской областной клинической больницы Елена Афонина.

Специалист предупредила, что питаться на 1100-1300 калорий, следуя советам «экспертов», опасно для организма.

«Есть такое понятие как основной обмен — это то количество энергии, которое организм тратит на свою жизнедеятельность: кровообращение, дыхание, пищеварение. На таком количестве калорий, возможно, даже похудеть не получится, потому что организм просто начнет экономить, запасаться», — объяснила диетолог.

По ее словам, убеждение, что нельзя есть на ночь, также является мифом. На самом деле время ужина не имеет значение. Однако важно следить за количеством потребляемой еды вечером, избегая переедания.

Помимо этого, врач посоветовала не пропускать приемы пищи в течение дня. Необходимо полноценно есть три раза в день и делать один небольшой перекус.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что отказ от трехразового питания может привести к ухудшению обмена веществ, нарушению гормонального фона и дефициту питательных веществ.

Ранее диетологи объяснили, как провести «сытые» разгрузочные дни.