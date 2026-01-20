Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог предупредила о вреде дефицита калорий

Диетолог Афонина: дефицит калорий при похудении может быть опасен для здоровья
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Попытки похудеть с помощью дефицита калорий могут не только не принести нужного эффекта, но и серьезно навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный диетолог минздрава Челябинской области и врач-диетолог Челябинской областной клинической больницы Елена Афонина.

Специалист предупредила, что питаться на 1100-1300 калорий, следуя советам «экспертов», опасно для организма.

«Есть такое понятие как основной обмен — это то количество энергии, которое организм тратит на свою жизнедеятельность: кровообращение, дыхание, пищеварение. На таком количестве калорий, возможно, даже похудеть не получится, потому что организм просто начнет экономить, запасаться», — объяснила диетолог.

По ее словам, убеждение, что нельзя есть на ночь, также является мифом. На самом деле время ужина не имеет значение. Однако важно следить за количеством потребляемой еды вечером, избегая переедания.

Помимо этого, врач посоветовала не пропускать приемы пищи в течение дня. Необходимо полноценно есть три раза в день и делать один небольшой перекус.

Диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что отказ от трехразового питания может привести к ухудшению обмена веществ, нарушению гормонального фона и дефициту питательных веществ.

Ранее диетологи объяснили, как провести «сытые» разгрузочные дни.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662905_rnd_6",
    "video_id": "record::9aa485c6-5c59-4331-b1e5-793b562074fc"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+