Путин заявил о важности технологии химика Бутыльского по извлечению лития

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул важность новаторской технологии извлечения лития, разработанной химиком Дмитрием Бутыльским, для формирования экологичной экономики замкнутого цикла. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов», — сказал президент на церемонии вручения премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год.

Путин подчеркнул, что эта технология имеет решающее значение для высокотехнологичных отраслей, поскольку литий является незаменимым компонентом для «производства аккумуляторов для широкого спектра интеллектуальных устройств – от смартфонов до электромобилей».

Разработанный Бутыльским метод позволяет не только эффективно добывать литий, но и возвращать его в производственный цикл после использования, что является еще одним шагом на пути к созданию экологически чистой экономики замкнутого цикла.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о награждении молодых ученых, среди которых был и Дмитрий Бутыльский.