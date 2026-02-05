Одиноких пенсионеров призвали снабдить устройствами с кнопками SOS

В России необходимо бесплатно обеспечить всех одиноких пенсионеров устройствами с тревожными кнопками, с помощью которых они смогут оперативно вызывать экстренную помощь. С такой инициативой к правительству обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает 360.ru.

Снабдить устройствами депутат призвал пожилых граждан до 65 лет. Он пояснил, что речь идет о приборах с экстренной кнопкой вызова и соцбрелком. Важность своей инициативы парламентарий объяснил тем, что на сегодняшний день в России насчитывается более 10 млн одиноких пенсионеров, которые при резком ухудшении здоровья рискуют столкнуться с тем, что не успеют позвонить в скорую.

Предполагается, что при нажатии кнопки на SOS-устройстве сигнал будет сразу направляться диспетчеру, включая информацию о владельце – его имя, адрес, контакты близких и диагнозы. Так службы смогут оперативнее реагировать на вызовы, подчеркнул Чернышев, добавив, что опыт внедрения аналогичного инструмента уже опробован в Амурской области и подтвердил свою эффективность.

Напомним, в России существует ряд льгот и мер поддержки одиноких пенсионеров как одной из самых уязвимых групп населения. В том числе это освобождение от ряда коммунальных платежей и помощь в быту. Как уточнили до этого в Госдуме, пенсионеры имеют право на поддержку со стороны соцработников. В том числе они помогают им с повседневными делами, покупкой продуктов и с другими важными повседневными вопросами.

