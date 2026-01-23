Названы пять фраз, выдающие мошенника

Есть пять фраз, которые прямо говорят о том, что вам звонит мошенник, и после которых надо прекращать разговор. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, например, мошенники могут пугать россиян блокировкой счетов, чтобы выбить человека из равновесия.

«Первый маркер — попытка запугать блокировкой: «ваша карта заблокирована из-за финансирования запрещенной организации» или «из-за ошибки перевода средств, срочно подтвердите данные». Задача мошенников — выбить человека из равновесия и заставить действовать без проверки», — отметил Щербаченко.

По его словам, второй тревожный сигнал — просьба продиктовать данные из СМС. Фразы вроде «назовите код/пароль из СМС» или «я вам код отправил, продиктуйте» означают, что собеседник пытается получить доступ к операциям и аккаунтам.

Третья типовая уловка — «на вас ошибочно одобрен кредит — подтвердите СМС, чтобы отменить». Как отметил Щербаченко, подобные сценарии используют, чтобы вынудить человека самому передать код и фактически подтвердить действия мошенников.

Четвертая фраза, после которой разговор нужно завершать, — «переведите деньги на безопасный счет». Экономист подчеркнул, что «безопасных счетов» не существует и любые предложения «спасти» деньги переводом — признак обмана.

Пятая опасная фраза — «перейдите по ссылке и подтвердите личность/данные карты для решения вопроса». Щербаченко предупредил, что такие ссылки часто ведут на фишинговые страницы, где жертва сама вводит персональные данные.

Экономист посоветовал в любой непонятной ситуации класть трубку и перезванивать в банк самостоятельно по номеру горячей линии, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте, чтобы уточнить, были ли подозрительные операции.

