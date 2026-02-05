Россиянам рассказали о правах при регистрации в апартаментах

На сегодняшний день неизвестно, в каких формулировках будет принят закон о временной регистрации в нежилых помещениях, пригодных для проживания, в числе которых апартаменты. Об этом «Парламентской газете» сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, пока непонятно, как именно будет раскрыто понятие «помещения, соответствующие жилым».

«Будут ли под этим понимать две комнаты с кухней или весь комплекс, включая высокие потолки, как в жилых домах с квартирами, нормы инсоляции, придомовую инфраструктуру и так далее?», — отметила она.

По словам Разворотневой, регистрация по месту пребывания будет полезна для учета граждан, однако не будет гарантировать остальное. Депутат считает, что регионы могут не согласиться прикреплять жильцов апартаментов к поликлиникам, а также зачислять их детей в учебные заведения, поскольку такие действия означают нагрузку на инфраструктуру и бюджет.

Помимо этого, по мнению парламентария, девелоперы не будут предусматривать парковочные места по нормативам для МКД, а также другие инфраструктурные блага. В противном случае стройка автоматически станет дорогой и невыгодной.

Напомним, 3 февраля Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. При этом решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

