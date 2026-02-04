Врач рассказал, как правильно согреть ребенка после прогулки в мороз

После прогулки в мороз особенно важно правильно согреть ребенка, чтобы избежать простуды, ожогов и других проблем со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова педиатр и иммунолог Павел Бережанский.

По словам специалиста, если прогулка была активной, то в первую очередь с ребенка необходимо снять всю потную одежду, в том числе и базовый слой. Затем малыша следует протереть сухим полотенцем, переодеть в сухие и легкие вещи, а также дать ему теплый напиток.

С детей, которые на улице вели себя менее активно, сначала нужно снять верхний слой одежды, чтобы избежать перегрева и повторного потения. После этого им нужно дать теплое питье и укутать в плед.

«Если у нас на прогулке ребенок был малоактивным, то дома берем его на руки — родительское тепло передается малышу по законам физики. Так что, если ребенок замерз, тепло взрослого его согреет. Папы обычно теплее мам — так что можно дать ребенка «погреть» папе», — посоветовал врач.

При этом он предостерег от быстрого согрева ребенка с помощью батарей, грелок, горячей воды и других подобных источников тепла. В противном случае есть риск ожогов и резкого перепада температур тела.

Врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина до этого говорила, что родителям следует отказаться от прогулок с детьми младше шести лет при температуре воздуха ниже -15°C, а до года — ниже -12°C. При этом, по ее словам, в целом не стоит гулять с ребенком зимой, если у него есть симптомы болезни, в числе которых повышенная температура тела, сильный кашель, вялость и затрудненное дыхание.

Ранее россиянам назвали оптимальную продолжительность прогулки в мороз.