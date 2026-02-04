Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач рассказал, как правильно согреть ребенка после прогулки в мороз

Врач Бережанский: после прогулки зимой с ребенка нужно снять всю потную одежду
Shutterstock

После прогулки в мороз особенно важно правильно согреть ребенка, чтобы избежать простуды, ожогов и других проблем со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова педиатр и иммунолог Павел Бережанский.

По словам специалиста, если прогулка была активной, то в первую очередь с ребенка необходимо снять всю потную одежду, в том числе и базовый слой. Затем малыша следует протереть сухим полотенцем, переодеть в сухие и легкие вещи, а также дать ему теплый напиток.

С детей, которые на улице вели себя менее активно, сначала нужно снять верхний слой одежды, чтобы избежать перегрева и повторного потения. После этого им нужно дать теплое питье и укутать в плед.

«Если у нас на прогулке ребенок был малоактивным, то дома берем его на руки — родительское тепло передается малышу по законам физики. Так что, если ребенок замерз, тепло взрослого его согреет. Папы обычно теплее мам — так что можно дать ребенка «погреть» папе», — посоветовал врач.

При этом он предостерег от быстрого согрева ребенка с помощью батарей, грелок, горячей воды и других подобных источников тепла. В противном случае есть риск ожогов и резкого перепада температур тела.

Врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина до этого говорила, что родителям следует отказаться от прогулок с детьми младше шести лет при температуре воздуха ниже -15°C, а до года — ниже -12°C. При этом, по ее словам, в целом не стоит гулять с ребенком зимой, если у него есть симптомы болезни, в числе которых повышенная температура тела, сильный кашель, вялость и затрудненное дыхание.

Ранее россиянам назвали оптимальную продолжительность прогулки в мороз.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!