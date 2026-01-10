В странах Евросоюза стало меньше просителей убежища

Welt: в ЕС почти на 20% сократилось число заявлений о предоставлении убежища

В 2025 году в странах Евросоюза зафиксировали существенное сокращение числа заявлений о предоставлении убежища. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на предварительный отчет Европейской комиссии.

Согласно документу, с начала января по середину декабря в 27 государствах ЕС, а также в странах-партнерах — Швейцарии и Норвегии — было зарегистрировано около 780,2 тыс. ходатайств. Это почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной причиной снижения, по данным издания, стало уменьшение числа заявок от граждан Сирии.

В статистику включены как первичные, так и повторные обращения. Больше всего заявлений поступило в Германию — около 149,1 тыс. На втором месте оказалась Франция с 148,6 тыс. прошений, далее следуют Испания (137,3 тыс.) и Италия (125,8 тыс.).

МВД ФРГ также подтвердило, что приток просителей убежища в страну заметно сократился. По данным ведомства, в 2025 году количество первичных заявлений в Германии уменьшилось на 51% по сравнению с предыдущим годом и составило 113 236.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер оценил 2025 год как успешный для миграционной политики ЕС. Он отметил, что союз последовательно продвигал реформу миграционного законодательства, усилил охрану внешних границ и ускорил процедуры рассмотрения заявок.

Ранее шесть стран ЕС изъявили нежелание принимать мигрантов в 2026 году.