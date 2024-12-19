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Вирусолог рассказала, чем грозит массовое заражение россиян «легким ковидом»

Врач Малинникова: массовое заражение россиян легким ковидом грозит последствиями

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Depositphotos

Россияне начали массово жаловаться на заражение «легким ковидом». Эта форма заболевания протекает с симптомами обычного ОРВИ, не поражает легкие и не приводит к гипоксии, однако грозит обострением хронических заболеваний и последствиями для здоровья, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, д.м.н. Елена Малинникова. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала россиян соблюдать правила профилактики коронавируса, в том числе носить маски и уходить на самоизоляцию при появлении симптомов.

Коронавирус продолжает и создавать новые штаммы, однако у людей выработался иммунитет к основному виду болезни, поэтому она протекает в легкой форме, объяснила врач. При этом легкая форма ковида, в отличие от других ОРВИ, обладает повышенной вирулентностью, а заражающиеся люди не воспринимают свои симптомы всерьез и распространяют заболевание дальше. Однако даже легкий ковид опасен для пожилых людей, имеющих хронические заболевания сердца и легких, для диабетиков, людей с ожирением, ослабленным иммунитетом. Осложнения они могут ощутить позже, среди признаков – слабость, плохой аппетит, нарушение сна, обострение хронических болезней.

«Сейчас надо, конечно же, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проводить влажную уборку помещений», — посоветовала вирусолог, призвав также соблюдать расстояние, чтобы избежать заражения воздушно-капельным путем. Среди профилактических мер Малинникова назвала, в том числе, ношение масок, использование капель и спреев для защиты органов дыхания, медикаментозную профилактику.

Напомним, иммунолог, завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснял, что легкий ковид с задержанным течением. Длительное выздоровление он объяснил тем, что у многих иммунитет уже истощен из-за очаговых вспышек респираторных болезней. При этом ковид чаще вызывает осложнения, а реабилитация занимает по две-три недели, в то время как при обычном ОРВИ на восстановление уходит не более десяти дней.

Ранее ученые назвали время полного выздоровления молодых людей от затяжного ковида.

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