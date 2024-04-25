Семья уговорила бывшего госминистра Карабаха Варданяна прекратить голодовку

Бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян прекратил голодовку. Соответствующий пост размещен в его Telegram-канале от лица близких.

«Семье господина Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку», — уточнили в сообщении.

Его старший сын призвал мировое сообщество усилить давление на Азербайджан, чтобы добиться как минимум проведения открытого судебного слушания в мае в присутствии международных наблюдателей.

21 апреля экс-госминистр Карабаха Варданян впервые с начала голодовки связался с семьей. Мужчина голодал больше двух недель, требуя освободить армянских политзаключенных. Родственники не видели мужчину около 200 дней и выражали опасения за его здоровье. Азербайджан задержал миллиардера, ради Карабаха отказавшегося в том числе от гражданства РФ, при попытке выехать в Армению.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.