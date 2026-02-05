Родителям объяснили, можно ли полностью запретить детям сладкое

Полный запрет сладкого в детском рационе практически невозможен, поскольку это может дать обратный эффект. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Это связано и с социальными традициями, как, например, сладкие подарки на праздники, и с общими принципами питания в семье, когда все едят примерно одно и то же», — сказала специалист.

Она посоветовала не формировать вокруг сладкого ореол «запретного плода», который может только усилить нездоровый интерес ребенка к десертам. Вместо этого, по мнению врача, необходимо уделять больше внимания сбалансированному рациону, где присутствует сахар в умеренных количествах.

До этого Кашух предупреждала, что мармелад с кофеином и таурином может навредить детскому здоровью. Ребенок, по ее словам, воспринимает такие сладости как самые обыкновенные, однако по воздействию на нервную и сердечно-сосудистую системы они сопоставимы с энергетическими напитками.

Ранее диетолог предупредила об опасности злоупотребления орехово-шоколадной пастой.