Диетолог предупредила об опасности злоупотребления орехово-шоколадной пастой

Диетолог Джутова: орехово-шоколадная паста повышает риск набора лишнего веса
Чрезмерное употребление орехово-шоколадной пасты может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Эксперт объяснила, что в двух столовых ложках орехово-шоколадной пасты содержится примерно 200 калорий, 12 граммов жира и 21 грамм сахара. Это почти полностью закрывает суточный лимит добавленного сахара, который рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Регулярное употребление этого продукта повышает риск набора лишнего веса, нарушений липидного обмена, повышения артериального давления, а также провоцирует развитие диабета второго типа.

Диетолог также отметила, что основным компонентом пасты является пальмовое масло, в котором содержится большое количество насыщенных жирных кислот. Их избыток приводит к росту уровня «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми рисками, поэтому сладость следует есть в качестве редкого десерта, а не ежедневного приема пищи.

По словам врача, для пациентов с диабетом и нарушениями углеводного обмена орехово-шоколадная паста представляет двойную нагрузку из-за сахара и жиров. Даже маленькая порция продукта способна спровоцировать скачок глюкозы и инсулиновый ответ. Помимо этого, для детей регулярное употребление этой сладости может обернуться кариесом.

«Лучше ограничивать порцию одной столовой ложкой несколько раз в неделю и сочетать ее с цельнозерновым хлебом или фруктами. Главное — не превращать пасту в основу завтрака», — заключила специалист.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий до этого рассказала «Газете.Ru», что сильная тяга к шоколаду в зимний период — это не признак слабой силы воли, а комплексная реакция организма на сезонные изменения. По словам специалиста, дефицит солнечного света влияет на выработку серотонина и мелатонина, из-за чего возникает повышенная утомляемость, снижается настроение, а организм ищет быстрые источники удовольствия. Дополнительную роль также играет снижение физической активности: движений становится меньше, уровень естественных эндорфинов падает, на фоне чего шоколад начинает выполнять роль эмоционального «заменителя» активности.

Ранее стало известно об опасных последствиях употребления дубайского шоколада.
 
