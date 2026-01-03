Размер шрифта
Новости. Общество

В Астрахани мужчина ударил ножом в живот сожителя матери

В Астрахани мужчина напал с ножом на сожителя матери в новогоднюю ночь
СУ СК России по Астраханской области

В Трусовском районе Астрахани 34-летний мужчина изрезал ножом сожителя матери в новогоднюю ночь, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 1 января в частном доме на улице Маршака. Трое взрослых — подозреваемый, его мать и ее сожитель — отмечали там Новый год. В ходе празднования между мужчинами возник конфликт.

Во время ссоры 34-летний сын хозяйки дома взял кухонный нож и нанес 42-летнему сожителю своей матери один удар в область живота, спасти раненого не удалось. Возбуждено уголовное дело, нападавший задержан и заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Екатеринбурге пьяный мужчина, назвавшийся «смотрящим» за районом, напала с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов. Когда продавец отказался передать злоумышленнику деньги, он ударил мужчину рукояткой ножа.

Ранее в Петербурге мужчина устроил поножовщину из-за замечания о сне в парадной.

