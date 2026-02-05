Врач раскрыла, может ли сформироваться зависимость от шоколадной пасты

Ощущение, что без шоколадной пасты жизнь не мила, действительно может возникнуть, но это не про наркотическую зависимость. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Пища не может быть наркотиком, поскольку ее потребление — базовая человеческая потребность, подчеркнула она.

«Ощущение зависимости часто связано не с самим продуктом, а с особенностями пищевого поведения. Например, человек может недоедать основную пищу — белки, полезные жиры и углеводы, а потом компенсировать голод большим количеством пасты», — отметила специалист.

Еще один частый сценарий — поедание шоколада для того, чтобы справиться со стрессом. Однако в данном случае причина не в самом продукте, а в практике удовлетворения непищевых потребностей с помощью еды, добавила она.

До этого Кашух говорила, что умеренное употребление шоколадно-ореховой пасты — не более 10% сбалансированного суточного рациона, при отсутствии других продуктов с добавлением сахара — безопасно для здоровья.

Проблемы, по ее словам, возникают только при систематическом переедании лакомства, если оно вытесняет более питательную пищу: полезные жиры, клетчатку, белок и т.д.

