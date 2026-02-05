Врач назвала условия, при которых шоколадная паста безопасна для здоровья

Умеренное употребление шоколадно-ореховой пасты — не более 10% сбалансированного суточного рациона, при отсутствии других продуктов с добавлением сахара — безопасно для здоровья. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Проблемы, по ее словам, возникают только при систематическом переедании лакомства, если оно вытесняет более питательную пищу: полезные жиры, клетчатку, белок и т.д.

«В подобной ситуации постоянное избыточное поступление сахара в комбинации с насыщенными жирами способно негативно влиять на здоровье. Потенциальными последствиями такого питания может стать ожирение, метаболический синдром (инсулинорезистентность) и возникновение сахарного диабета», — предупредила специалист.

Как отмечала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова, в двух столовых ложках орехово-шоколадной пасты содержится примерно 200 калорий, 12 г жира и 21 г сахара. Это почти полностью закрывает суточный лимит добавленного сахара, который рекомендовала Всемирная организация здравоохранения.

