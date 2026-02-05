«Спасет санитарный щит»: россиян призвали не бояться экзотических вирусов

Несмотря на то, что в России за последнее время выявили несколько случаев заражения жителей экзотическими вирусами, включая оспу обезьян и лихорадку чикунгунья, сильно опасаться таких заболеваний не нужно. Благодаря работе «санитарного щита» подобные очаги быстро выявляются и купируются, поэтому для россиян намного опаснее обычные грипп или коронавирус, рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«В России действует четко разработанная защита от ввоза новых и старых инфекций — так называемый «санитарный щит». Этот «щит» позволяет нам в кратчайшие сроки тестировать и выявлять инфицированных», — подчеркнула специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она пояснила, что эта работа включает в себя проведение экспресс-тестов, контроль за состоянием приезжих из других стран, противоэпидемические мероприятия.

Опасаться же, по мнению врача, в первую очередь стоит заболеваний, передающихся не экзотическими животными, которые не обитают на территории РФ, а воздушно-капельным путем — гриппа, коронавируса и прочих. Для профилактики Малинникова посоветовала соблюдать основные меры предосторожности, в том числе тщательно мыть и обрабатывать руки, промывать фрукты и овощи, уделять своей безопасности особое внимание в путешествиях.

Напомним, случай заболевания лихорадкой чикунгунья выявили у москвички, которая провела отпуск на Сейшельских островах. Во время пребывания на Сейшелах она, как утверждается, не пользовалась репеллентами, при этом ее кусали комары. Риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается лишь через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку, заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее Онищенко рассказал, чем оспа обезьян похожа на вирус Нипах.