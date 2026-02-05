Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, почему зимой воздух в городе грязнее, чем летом

Химик Дорохов: состав воздуха в городе становится хуже в холодную погоду
RossHelen/Shot/Telegram

Ощущение особенно чистого воздуха в городе в холода нередко обманчиво. На самом деле в морозную и безветренную погоду состав воздуха ухудшается. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Специалист объяснил, что при значительном понижении температуры воздух становится более плотным, а испарение влаги и различных веществ с поверхностей замедляется. В итоге концентрация летучих соединений, которые формируют привычные фоновые запахи в городе и на природе, существенно снижается. Тогда рецепторам человека начинает казаться, что воздух стал более свежим и чистым. Однако такое ощущение субъективно.

По словам химика, главную роль в этом вопросе играют погодные условия, сопутствующие холоду. При устойчивом антициклоне и отсутствии ветров различные вредные выбросы, в том числе от промышленных зон, начинают скапливаться у поверхности земли. На ситуацию также влияет то, что холодный плотный воздух оказывается заперт под более теплым слоем и не поднимается вверх.

«В ясные морозные дни без ветра концентрации диоксида азота, угарного газа и мельчайших взвешенных частиц РМ2.5 могут достигать пиковых значений, формируя так называемый зимний смог», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в зимний сезон также возрастает доля загрязнителей воздуха из-за отопительного сезона. Низкие температуры становятся причиной выбросов твердых частиц РМ2.5 и РМ10 от теплоэлектростанций, котельных, а также автомобилей, двигатели которых в холода сжигают топливо с меньшей эффективностью.

Тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов до этого говорил, что передвижение по заснеженным улицам — это эффективная физическая нагрузка, которая заставляет работать разные группы мышц. По его словам, неустойчивая поверхность дает полезную нагрузку на ноги и корпус: квадрицепсы и ягодицы отвечают за толчок и подъем шага, икры и стабилизаторы голеностопа помогают сохранять равновесие, а пресс и поясница поддерживают корпус.

Ранее врач рассказал, как правильно согреть ребенка после прогулки в мороз.
 
