Врач назвала причины постоянного желания спать

Нарушения работы щитовидной железы, дыхательной системы или нервной регуляции могут вызывать ощущение слабости и постоянное желание спать даже после полноценного отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, часто причиной разбитости становится апноэ сна, при котором во сне периодически прекращается дыхание.

«При апноэ сна человек храпит, потом дыхание останавливается, иногда на минуту, а затем резко восстанавливается. За счет этого организм не получает достаточного количества кислорода, и человек просыпается уставшим, ощущает слабость и сонливость в течение дня. Иногда такие люди могут засыпать буквально на совещании или в гостях», — пояснила Чернышова.

Врач добавила, что сонливость может быть и временной. В этом случае она вызвана нерегулярным графиком сна, поздним отходом ко сну или недостатком свежего воздуха. В остальных случаях важно обратиться за консультацией к специалисту.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого рассказала «Газете.Ru», что сон в непосредственной близости от радиатора центрального отопления приводит к нарушению процесса, утренней усталости и снижению работоспособности.

Ранее была найдена клеточная «поломка», которая вызывает хроническую усталость.