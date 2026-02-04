Мошенники начали предлагать россиянам помощь в списании долгов

Мошенники начали активно внедрять новую схему обмана – они предлагают россиянам «списать» долги через МФЦ. При этом они ссылаются на различные госпрограммы и соцподдержку, обещая быстрое решение проблем, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, ориентируются аферисты именно на массовые обзвоны граждан, которые помогают им найти доверчивых жертв. Далее они представляются сотрудниками МФЦ или представителями власти, обещая законное списание долгов при личном посещении офиса многофункционального центра. Однако для такого личного посещения они просят сначала записаться на прием, требуя прислать им код подтверждения из СМС-сообщения или связаться с ботом – в получении этого кода и заключается главная цель преступников, пояснил специалист.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что по телефону ни в коем случае нельзя передавать любую личную информацию, а также коды из СМС», — подчеркнул Воронин.

До этого россиянам объяснили, что делать, если мошенник завладел кодом из СМС или push-уведомления. Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, в первую очередь следует связаться с организацией, от имени которой действовал мошенник. Нужно как можно скорее заблокировать операции, сменить пароли и проверить, какие действия мошенники уже успели предпринять с аккаунтом, а также заблокировать карты, срочно сменить пароли во всех сервисах, где использовались похожие данные.

Ранее российских туристов предупредили о мошенничестве в Telegram при обмене валют.