Общество

Россиянам назвали топ-5 самых распространенных схем мошенников в 2026 году

Специалист Щербаченко: мошенники в 2026 году будут активно использовать ИИ
Ekateryna Zubal//Shutterstock/FOTODOM

В этом году мошенники будут активнее использовать для обмана россиян технологии искусственного интеллекта, в том числе – создание дипфейков. Об этом в беседе с RT предупредил доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По словам специалиста, аферисты будут рассылать россиянам фото и видео с образами начальства и родственников, стараясь выманить большие суммы денег.

Второе место в числе популярных в этом году схем преступников эксперт назвал фишинг, отметив, что при этом мошенники будут стараться привлечь внимание пользователей обещаниями выплат, выигрышей, легкого заработка.

«В-третьих, мошенники продолжат использовать схемы с курьерами, с «доставкой» цветов, а также всевозможные схемы с «доставками» подарков с последующим обманом и оформлением кредитов на жертву», — считает Щербаченко.

Четвертое место в топе популярных схем мошенников, по его мнению, займут лже-сотрудники организаций и служб. Под этим предлогом аферисты будут пытаться оформить на своих жертв кредиты, предупредил эксперт.

На пятом месте топа окажутся сайты знакомств, с помощью которых преступники будут стараться вынудить россиян перевести им деньги якобы для помощи близкому человеку. Также есть риск, что с помощью таких методов они вынудят жертв взять кредит, вовлекут пользователей в дропперство и другие незаконные действия, заключил специалист.

Накануне член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что на россиян обрушилась новая волна мошеннических схем, связанных с уплатой налогов. Гражданам активно рассылают письма и сообщения от лица ФНС, требуя оплатить задолженность и сообщая о якобы проведенных перерасчетах. Он призвал не верить таким сообщениям, ориентируясь на официальную информацию на сайте ФНС и «Госуслугах».

Ранее эксперт Бастрыкина предупредила о схеме мошенников с «блокировкой пенсии».
 
